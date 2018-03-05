في العراق.. تأسيس شركة نفط وطنية جديدة

المواطن- متابعة

أعلن البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، موافقته على تأسيس شركة نفط وطنية جديدة لإدارة قطاع الطاقة في البلاد.

وأوضح عضو مجلس النواب العراقي، هشام السهيل، بحسب وكالة رويترز، أن “هذا قانون مهم جدًّا لدفع عملية تطوير قطاع الطاقة في العراق إلى الأمام”.

ومن جانبه، قال حمزة الجواهري محلل النفط الذي ساعد وزارة النفط في صياغة مشروع قانون تأسيس الشركة: “إن من واجب هذه الشركة الجديدة هو إدارة عمليات الصناعة الاستخراجية.

وهذا سيتيح لوزارة النفط أن تتفرغ لمهمة رسم الإستراتيجيات ووضع الخطط لتطوير قطاع الطاقة في العراق”.

وهذه الخطوة، التي يجري العمل عليها منذ سنوات، تعيد إحياء شركة تم تأسيسها في الأصل خلال ستينات القرن العشرين ثم أدمجت مع وزارة النفط عام 1987.







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