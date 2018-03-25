في قصر اليمامة.. الملك يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل

المواطن - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل.

وجرى خلال الجلسة، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المختلفة بين البلدين.



حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون وجمهورية غينيا الاستوائية عدنان بن عبدالرحمن المنديل .

كما حضرها من الجانب الكونغولي، معالي وزير الشؤون الخارجية جان كلود جاكوسو، ومعالي وزير المالية والميزانية كاليكست نجانونجو، ومدير عام الشركة الوطنية لنفط الكونغو ميكسانيت راؤول، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية لوسيان إيباتا.







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