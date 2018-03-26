في مؤتمر صحفي.. التحالف يعرض أدلة تورُّط إيران في تهريب الصواريخ للحوثيين

المواطن - الرياض

تعرِض قوات التحالف، مساء اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أدلةً تثبت تورُّط النظام الإيراني في دعم وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة لميليشيا “الحوثي” الإرهابية، وتهديدها الأمن الإقليمي والدولي ونشر الفوضى.

وكان المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد صرح أنه، وفي مساء أمس الأحد، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة .

وأفاد العقيد المالكي أن ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحداً باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنين باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضها جميعًا وتدميرها ولله الحمد من قِبَل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقد أدى اعتراض الصواريخ لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية، وحتى إعداد هذا البيان، استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية للأعيان المدنية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الخصوص لاحقًا من قبل الجهات المختصة.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قِبَل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني, مؤكدا أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورًا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.







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