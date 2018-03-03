في مارثون الأحساء .. فعلتها مزنة

المواطن- الأحساء

يومًا بعد يوم تزداد أدوار المرأة في المملكة اتساعًا لتشمل مجالات جديدة لأول مرة، وهذه المرة كان ماراثونًا للركض، ولكنه “شرعي” في الأحساء.

والماراثون الذي حمل اسم “الحساء تركض” هو الأول في المملكة، وفازت فيه الشابة مزنة النصار بالمركز الأول بعد تخطيها 3 كيلومترات، وسط منافسة شرسة مع 1500 فتاة هن عدد المشاركات.

15 دقيقة كانت الوقت الكافي لتنجح مزنة وتتفوق على الأميركية آندا جويس، والتايوانية سانج سونج، خلال الماراثون الذي جاء برعاية الهيئة العامة للرياضة، مع هيئة الترفيه بالتعاون مع أمانة الأحساء ونظمه مستشفى الموسى.

واشترط المارثون الضوابط الشرعية للمشاركة فيه، حيث كانت العباءة الساترة والحجاب منتشرة بين المشاركات اللاتي لم يمنعهن من تحقيق أهدافهن.







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