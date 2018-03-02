في مباراة الأهلي والتعاون.. تألق ثنائي الراقي يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

تألق معظم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، خلال مباراة الأهلي والتعاون التي أُقيمت، مساء أمس الخميس، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، وانتهت بتحقيق الراقي لفوز عريض بخماسية.

وشهدت مباراة الأهلي والتعاون تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، البرازيلي ليوناردو سوزا، الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني في مرمى الحارس الدولي عصام الحضري في الدقيقة 21.

وبعد هدفه في مباراة الأهلي والتعاون ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، أصبح ليوناردو سوزا مُساهمًا في إحراز 13 هدفًا خلال الـ15 مواجهة التي خاضها مع الراقي في منافسات المسابقة المحلية هذا الموسم.

وسجل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي ليوناردو سوزا 8 أهداف في منافسات المسابقة المحلية هذا الموسم، والتي كان آخرها هدفه في مباراة الأهلي والتعاون، التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، كما قام النجم البرازيلي بصناعة 5 أهداف.

ولم يكن ليوناردو سوزا هو اللاعب الوحيد الذي تألق بشكل لافت خلال مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث ظهر النجم عبدالفتاح عسيري بمستوى مميز في لقاء الجولة الـ23.

وأحرز عبدالفتاح عسيري الهدف الثالث في مباراة الأهلي والتعاون في الدقيقة 36، ويُعد هذا الهدف هو الأول الذي يُسجل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري.

وقبل هدفه في مباراة الأهلي والتعاون في الجولة الـ23، نجح عبدالفتاح عسيري في صناعة 6 أهداف للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالراقي خلال 15 لقاء خاضها مع الأهلي.







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