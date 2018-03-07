في مباراة النصر والشباب.. هيئة الرياضة تُسلم سيارتين للجمهور

المواطن – مروة نبيل

أعلن حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم سيارتين هدية لجماهير مباراة النصر والشباب التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء.

ونشرت هيئة الرياضة صورًا للفائزين بالجائزة، وقالت: “بناء على توجيه معالي رئيس مجلس الإدارة بتقديم سيارتين للجماهير في كل مباراة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك. جرى اليوم السحب على سيارتين في مباراة النصر والشباب”.

وكشفت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها على “تويتر”، عن أسماء الفائزين بالسيارتين في مباراة النصر والشباب وهما: عبدالله القحطاني ومتعب العتيبي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد أعلنت عن تقديم جائزة سيارتين للجماهير في المباريات المقبلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك في الموسم الرياضي الحالي، كما سيتم السماح للجماهير بالدخول بالمجان للمدرجات الواقعة خلف المرميين في كافة ملاعب الهيئة.

وانتهت مباراة النصر والشباب ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدف نظيف سجله النجم الكونغولي المتألق جونيور كابانانغا في الدقيقة 83.

وانفرد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين رصيده 37 نقطة، بعد مباراة النصر والشباب اليوم، مُستغلًّا تعثر الفيصلي بالتعادل السلبي أمام الاتفاق في لقاء الجولة الـ18 المؤجلة.

وبعد مباراة النصر والشباب اليوم في الجولة الـ18 المؤجلة، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالليث عند النقطة 29 في المرتبة العاشرة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.







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