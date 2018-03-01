في ملعب الجوهرة.. “المواطن” تُوَثق خماسية الأهلي بمرمى التعاون

المواطن - مروة نبيل

وثَّقت عدسة “المواطن” مباراة الأهلي والتعاون التي أُقيمت، مساء اليوم الخميس، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورصدت عدستنا الحضور الجماهيري في مدرجات ملعب الجوهرة وتفاعلهم مع أحداث مباراة الأهلي والتعاون في الجولة الـ23، لمساندة الراقي لتحقيق نتيجة إيجابية وهو ما تحقق بالفعل، حيث حقق فوزًا عريضًا بخمسة أهداف مقابل هدف.

والتقطت عدسة “المواطن” أبرز لقطات مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين واحتفالات اللاعبين بالأهداف الخمسة، بالإضافة إلى تفاعل الجمهور والأطفال مع أحداث لقاء الجولة الـ23.

وبدأت مباراة الأهلي والتعاون بشكل سريع للغاية، ونجح الراقي في تسجيل الهدف الأول في مرمى الحارس الدولي عصام الحضري بعد مرور 10 دقائق فقط على انطلاق المباراة عن طريق النجم مهند عسيري.

وأضاف البرازيلي ليوناردو سوزا الهدف الثاني في مباراة الأهلي والتعاون في الدقيقة 21، قبل أن يُسجل النجم عبدالفتاح عسيري الهدف الثالث في شباك الحضري في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم الراقي بثلاثية نظيفة.

واستمر لاعبو الراقي في ضغطهم خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي والتعاون وأسفر الضغط عن تسجيل حسين المقهوي للهدف الرابع في الدقيقة 58، قبل أن يُحرز البديل سلمان المؤشر الهدف الخامس في الدقيقة 74.

ونجح عبدالعزيز البيشي في تسجيل الهدف الأول لصالح التعاون في الدقيقة 93، لينتهي مباراة الأهلي والتعاون ضمن منافسات الجولة الـ23 بفوز الراقي بنتيجة 5/1.

وبعد مباراة الأهلي والتعاون اليوم رفع الراقي رصيده لـ45 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في حين تجمد رصيد التعاون عند 28 نقطة في المرتبة الثامنة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :