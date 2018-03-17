في وقت قياسي.. السيطرة على حريق محول كهربائي بالدوادمي

المواطن- الدوادمي

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن حريقًا جزئيًّا وقع بأحد المحولات الكهربائية في الدوادمي، وتم على الفور التعامل مع الحريق من قِبل المختصين وفرق السلامة بالشركة، وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني.

وأكدت الشركة أن الحريق الذي تمت السيطرة عليه خلال وقت قياسي شب في محول نقل، وأدى لانقطاع الخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين، حيث تم في حينها عزل المحول والبدء في إعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين تدريجيًّا.

وأفادت “السعودية للكهرباء” بأن سرعة تعامل الدفاع المدني بالدوادمي، والتنسيق مع فرق السلامة المتخصصة بالشركة أدى إلى السيطرة على الحريق وإعادة الخدمة للمشتركين خلال وقت قياسي، مؤكدة على سلامة جميع العاملين وعدم وجود أي خسائر بالأرواح.







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