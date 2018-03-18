في 124 دولة.. مراكز انتخابات مصر بالخارج تغلق أبوابها اليوم

المواطن - القاهرة

من المقرر أن تغلق مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج أبوابها اليوم الأحد في 124 دولة، وسط ترقب النتائج الأولية للاقتراع مع بدء عمليات فرز الأصوات في مقر السفارات مساء اليوم.

ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات الرسمية بالخارج في موعد أقصاه بعد غد الثلاثاء، في حين ستجرى الانتخابات داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

ووصف رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل الانتخابات الرئاسية في الخارج بـ “النموذجية”.

وطالب إسماعيل المصريين بمواصلة الإدلاء بأصواتهم، مشدداً في تصريح له أمس على ضرورة تثبيت أركان الدولة المصرية من خلال تلك الانتخابات.

بدوره أوضح المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن المؤشرات الأولية لتصويت المصريين في الخارج تشير إلى أن عدد من أدلوا بأصواتهم حتى ظهر أمس، تجاوز 170 ألف ناخب.

وأشار إلى أن هذا العدد يزيد مرة ونصف المرة عمن صوتوا في الاستفتاء على دستور 2014.







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