في 5 سنوات.. 85% من الأخطاء الطبية ارتكبها غير سعوديين

المواطن- الرياض

سجلت أعداد المدانين في قضايا الأخطاء الطبية خلال السنوات الخمس الأخيرة، قرابة 3 آلاف ممارس صحي.

وبحسب ما ذكر المهتم بالشؤون الصحية الصحافي محمد الحيدر، ضمن هذا العدد من الممارسين الصحيين 466 سعوديًا بنسبة 15%.

أما بالنسبة للممارسين غير السعوديين الذين ارتكبوا أخطاء طبية فعددهم 2597 ممارسًا بنسبة 85%.

وفي وقت سابق، أكد المحامي ماجد قاروب، في تصريحات إعلامية له أن هناك لائحة قانونية واضحة لعقوبات الأخطاء الطبية، ونظام مزاولة المهن الصحية واضح وملائم جدًّا، لكن ينقصه الإلمام بالحقوق، موضحًا أن ضعف الثقافة الحقوقية في المجتمع أهم المشاكل التي نواجهها في علاج مشاكلنا في كافة القطاعات، ومنها القطاع الصحي.

وتابع قاروب أن مناقشة حوادث الأخطاء الطبية بتشنج يسيء إلى مهنة الطب، ويعطي انطباعًا سلبيًّا كليًّا عن مهنة الطب، ويسبب ضررًا نفسيًّا عميقًا للعاملين بهذا القطاع، مشددًا على أنه لا يوجد عمل طبي خالٍ تمامًا من الأخطاء الطبية، والمهم للمجتمع أن يتحدث في أمرين، الأول تخفيض هذه النسبة، وثانيًا كيفية جبر الضرر لمن وقع عليه الخطأ الطبي، وما عدا ذلك مضيعة وقت.

وأوضح المحامي أن متوسط الأخطاء الطبية عالميًا من 8- 12%، والنسبة في السعودية وسط 10%، قائلًا: “نتطلع إلى نزول هذه النسبة عبر تطبيق ما لدينا من ضوابط وممارسات”.







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