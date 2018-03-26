قائد مدرسة بالباحة يقطع إجازته المرضية من أجل طلابه

المواطن - محمد المقصّي - الباحة :

ضرب قائد مدرسة ابتدائية ومتوسطة نعاش بمكتب تعليم المندق الأستاذ محمد عبدالله آل سفر أروعَ الأمثلة في الأمانة والإخلاص؛ لقيامه بقطع إجازته المرضية بعد أن أصيب في حادث مروري؛ ما استدعى إلى إعطائه إجازة مرضية لمدة 10 أيام.

صحيفة ” المواطن ” تواصلت مع قائد المدرسة، حيث تحدث قائلاً: “وقع الحادث يوم الاثنين الماضي، ونُقلت أنا وأولادي للمستشفى تحت الملاحظة؛ لوجود إصابات متوسطة وخفيفة وكدمات، ليتم بعدها إعطائي إجازةً مرضيةً لمدة “٨” أيام، ولكن لشعوري بالأمانة التي على عاتقي قررت قطع إجازتي والذهاب للدوام، فخدمة ديني ووطني ومليكي تجعلني أُضحي بالمال والنفس”.

وأضاف الأستاذ محمد عبدالله أنه حرص على قطع إجازته المرضية رغم توصية الأطباء بالتمتع بها حرصاً على سلامته، بعد أن تسبب الحادث بإصابته في اليد اليسرى وإصابة أبنائه، لكنه فضَّل أن يتواجد في المدرسة لمتابعة سير المدرسة.







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