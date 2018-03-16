قائمة ألمانيا خالية من نجوم بوروسيا دورتموند

المواطن – متابعة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الألماني، بقيادة يواكيم لوف، قائمة الفريق التي ستخوض مباراتي إسبانيا والبرازيل الوديتين، استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا 2018.

واللافت للنظر أن قائمة منتخب ألمانيا لم تشهد استدعاء أي لاعب من فريق بوروسيا دورتموند؛ وذلك لوجهة نظر فنية.

وجاء عدم استدعاء لاعبين من دورتموند في اليوم التالي لخروج الفريق من ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد أطاح به ريد بول سالزبورغ النمساوي خارج المسابقة.

وجاءت القائمة على النحو التالي: لحراسة المرمى كيفن تراب وبيرند لينو ومارك أندريه تير شتيجن.

وفي الدفاع: جوناس هيكتور، ماتياس جينتر، مارفين بلاتانهاردت، ماتس هوميلز، أنطونيو روديجر، جيروم بواتينج، جوشوا كيميتش، نيكلاس سولي.

وفي الوسط: سامي خضيرة، جوليان دراكسلر، توني كروس، مسعود أوزيل، إيمري كان، سيباستيان رودي، ليروي ساني، جوليان براندت، إلكاي جوندوجان، ليون جوريتسكا.

وفي الهجوم: تيمو فيرنر، توماس مولر، لارس شتيندل، ماريو غوميز، ساندرو فاجنر.

ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة السادسة بجانب منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.







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