قاهرات الألم يفعلن اليوم العالمي للكُلى في مستشفى الملك فهد بالباحة

المواطن- أمل الغامدي- الباحة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للكُلى، فُعل اليوم العالمي للكُلى في قسم غسيل الكُلى بمستشفى الملك فهد بالباحة، بموافقة مدير المستشفى عايض الغامدي.

وتم إطلاق المبادرة ولأول مرة يتم تفعيل اليوم العالمي للكُلى من قِبل مريضات الفشل الكلوي حنان أحمد العمري ونورة إبراهيم الزهراني وسارة الزهراني، وبإشراف رئيسة قسم غسيل الكلى فاطمة الغامدي، والدكتور وسام حمدان وعقيل ثابت وفواز الغامدي ومجموعة من مريضات الفشل الكلوي.

وبدأت المبادرة بعرض باور بوينت يلخص تعريف الكلى ودورها بالجسم، والأمراض التي تصيبها وطرق العلاج، إضافة إلى الحفاظ على صحة الكلى والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء.

وفي ختام اليوم، وزعت منشورات تعريفية بالمرض وسبل الوقاية منه، وتوزيع ورود عند زيارة مرضى الفشل الكلوي بالمستشفى.







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