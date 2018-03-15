قبل السفر.. تدابير مهمة لمرضى السكري

المواطن - متابعة

قال الدكتور أندرياس لايشكر: إنه يتعين على مرضى السكري الاستعداد للسفر جيداً لتجنب العدوى وانخفاض مستوى السكر بالدم.

وأوضح اختصاصي طب الشيخوخة الألماني أنه يجب التطعيم ضد الإنفلونزا قبل السفر، لأن السكري يُضعف جهاز المناعة، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالعدوى كالإنفلونزا.

وينبغي أن يصطحب المريض نفس كمية أشرطة القياس المناسبة لمدة السفر، والتي كان ليستخدمها في المنزل خلال نفس المدة نظراً لأنه يلزم قياس نسبة السكر أثناء السفر بمعدل أكبر من المعتاد، بسبب تناول أطعمة غير معتادة أثناء السفر.

وبطبيعة الحال ينبغي اصطحاب جهاز قياس السكر والأنسولين في حقيبة اليد، علماً أن صلاحية الأنسولين تبلغ 4 أسابيع في ظل درجة حرارة 30 مئوية، في حين أنه يفقد مفعوله في ظل درجة حرارة 40 مئوية.

ومن المهم أيضاً اصطحاب مواد مُطهرة للجروح، التي عادة ما تصيب الأقدام عند السفر إلى البراري مثلاً.

ولعلاج جروح الأقدام يجب اصطحاب مضاد حيوي مثل “أزيثرومايسين”.

وبشكل عام، على مريض السكري اصطحاب بطاقة متعددة اللغات تُشير إلى أنه مريض بالسكري، لإسعافه إذا تعرض لإغماءة مفاجئة.







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