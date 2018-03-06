قبل مباراة الريان القطري.. فوز هلالي يُشعل تويتر

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الريان القطري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018؛ ما دفع الجماهير للتفاعل مع اللقاء المهم عبر “تويتر”.

وتفاعلت الجماهير مع مباراة الهلال والريان في بطولة دوري أبطال آسيا عبر هاشتاق فوز هلالي الذي أصبح ضمن قائمة الأكثر تداولاً على “تويتر” في المملكة، خلال فترة قصيرة، بعد تفاعل رواد موقع التدوينات القصيرة معه.

وقال “سلطان الهلالي”: “بإذن الله الليلة فوز هلالي وتعادل العين مع الاستقلال”، وكتب حساب يحمل اسم “وليدو”: “٨:١٥ اللهم في هذه الليلة فوز هلالي يفرح جميع عشاقه”، وتابع “حازم المتعاني”: “صباحكم فوز هلالي يا رب”.

وكتب “عبدالعزيز الظفيري”: “سيلعب الهلال فقط بثلاث أجانب بعد غياب الحبسي للطرد المباراة صعبة نعم الفوز فيها أهم شيء سيعيد الهلال فرصته الكبيرة في التأهل يملك الهلال كل الحلول رغم الغيابات بنشرقي سيروتي وهذه المرة الفرج إضافة بإذن الله فوز هلالي “.

وعلق حساب يحمل اسم “fnnn” في هاشتاق فوز هلالي قائلاً: “لو تحضر روح وحماس الجمهور اليوم بإذن الله فوز هلالي ولو كانت الغيابات مؤثرة جداً إلا إن الهلال قوته جمهوره”، وقال “أحمد رجب”: “فوز هلالي عيناوي الليلة إن شاء الله”.

وتابع “المد الهلالي”: “بإذن الواحد الأحد فوز هلالي وعوده الزعيم لمكانه الطبيعي منافس قوي ع صداره مجموعته… ورحله جديدة للبحث عن اللقب. صباحات الهلال”، وقال “فيصلوف الحربي”: ” مباراة مهمة، الفوز ولا غيره بإذن الله فوز هلالي “.

وأضاف “باسم عبدالله”: “صباحات الهلال مساء الفوز مساء الزعامة والصدارة يا جمال اليوم والموعد هلالي اللهم في هذه الليلة فوز هلالي يفرحنا ويفرح عشاقه فالنا ال٣ نقاط ة الصدارة ومن يحبك كثري يالهلال”.

وقبل مباراة الهلال والريان في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2018 يقع الفريق القطري في المرتبة الثانية برصيد نقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.







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