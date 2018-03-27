قبل مباراة السعودية وبلجيكا .. تعرف على أبرز إنجازات المنتخبين

المواطن - مروة نبيل

تخطف مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية، المُقرر إقامتها على ملعب الملك بودوان في بروكسل، مساء اليوم الثلاثاء، الأنظار من المواجهات الأخرى وتحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير العربية تحديدًا.

وجاء اختيار الأخضر لخوض مباراة السعودية وبلجيكا وديًا، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي ستُقام في روسيا الصيف المقبل.

وتُعد مباراة السعودية وبلجيكا من المواجهات القوية التي تنتظرها الجماهير في جميع أنحاء العالم، حيث يحظى الأخضر بمتابعة عربية ومصرية نظرًا لوجوده مع الفراعنة في المونديال، فيما يُتابع الجمهور التونسي اللقاء لتواجد نسور قرطاج مع الشياطين الحُمر.

ونستعرض أبرز إنجازات المنتخبين قبل مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية اليوم.

شارك المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 4 مرات من قبل، وكان أفضل إنجاز له الصعود لدور الـ16 في مونديال 1994، كما ظهر في كأس العالم للقارات في 4 مناسبات سابقة، وحقق المركز الثاني عام 1992.

وعلى المستوى القاري، شارك الأخضر الأول في كأس آسيا 9 مرات من قبل، وتوج باللقب 3 مرات أعوام 1984، 1988، و1996، وذلك وفقًا لحساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

في حين شارك المنتخب البلجيكي في 12 مرة من قبل في بطولة كأس العالم وحقق المركز الرابع عام 1986 كأفضل إنجاز له، ولم يظهر في كأس العالم للقارات من قبل، وظهر في كأس الأمم الأوروبية في 5 مناسبات، وكان أفضل مركز له الحصول على الوصافة عام 1980.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا، أوروغواي ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018 أمام البلد المضيف، فيما يتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة مع منتخبات إنجلترا، تونس وبنما.







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