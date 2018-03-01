قبل مباراة النادي الأهلي اليوم.. رقم مميز يُلاحق التعاون

المواطن - مروة نبيل

يستضيف ملعب الملك عبد الله الدولي مباراة النادي الأهلي اليوم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رقمًا مميزًا في المسابقة المحلية قبل مباراة النادي الأهلي اليوم حيث إنه خسر مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات خاضها بالبطولة، وذلك وفقًا لحساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع “تويتر”.

وقبل مباراة النادي الأهلي اليوم نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الفوز على الفيحاء برباعية نظيفة، والنصر بهدف دون رد، قبل أن يُكرر النتيجة ذاتها على الفيصلي، وخسر مباراة وحيدة أمام أحد بهدف نظيف.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قبل مباراة النادي الأهلي اليوم مع الرائد بهدفين لكل فريق، كما تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قبل مباراة النادي الأهلي اليوم المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، ويأمل انتزاع الثلاث نقاط من الراقي للتقدم في المسابقة المحلية.

ويقع الراقي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة النادي الأهلي اليوم أمام التعاون برصيد 42 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في الوصافة، أملًا في تعثر الهلال وانتزاع الصدارة منه.







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