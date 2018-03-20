قتلى ومصابون في هجوم على مدرسة أميركية

المواطن - متابعة

بعد مرور أقل من شهر على مقتل 17 تلميذًا برصاص طالب مراهق ، سقط عدد كبير من الضحايا في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية ماريلاند الأميركية.

وأشارت مصادر إعلام أميركية إلى أن إدارة مدرسة “غريت مايلز” قررت إغلاق أبوابها لحين انتهاء التحقيق.

ونشرت شرطة ماريلاند تغريدة أشارت فيها إلى أن هيئات إنفاذ القانون في مقاطعة “سانت ماري” توجهت للتحقيق في ملابسات إطلاق النار.

وقال موقع المدرسة الرسمي، إن تحقيقًا يجري بشأن إطلاق النار، من دون أن يوضح عدد الضحايا، واكتفى بالقول إن “المكان تم تأمينه بصورة قوية الآن”، ولكن تقارير عديدة أشارت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الضحايا سقط جراء إطلاق النار.







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