قرأ الإعلان فقرر التبرع بكليته للطفلة.. العنزي يحكي قصة انتظاره 5 سنوات

قرأ الإعلان فقرر التبرع بكليته للطفلة.. العنزي يحكي قصة انتظاره 5 سنوات

2018/03/06
الساعة 8:25 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

تبرع شاب بإحدى كليتيه لطفلة يتيمة في المنطقة الشرقية، وذلك بعد 6 أشهر تقريباً من الفحوصات تسببت في ضعف بصر الطفلة بسبب الغسيل الكلوي.

وحكى الشاب المتبرع، سعود العنزي، قصة تبرعه خلال حواره ببرنامج “معالي المواطن” المذاع على قناة “إم بي سي”، وقال إنه قرر التبرع بعد أن قرأ إعلاناً عن حاجة طفلة يتيمة إلى التبرع بكلية، فتواصل مع والدة الفتاة وأجريت فحوصات لمدة 6 أشهر، وبعد هذه الفترة اكتشفوا أن الفتاة لديها أجسام مضادة.

ولفت إلى أنه: “بعد 4 سنوات فوجئت باتصال من والدة الفتاة، قالت لي إنهم وجدوا حلاً لمشكلة الأجسام المضادة، فتوجهت لإجراء فحوصات مرة أخرى في الدمام لمدة سنة كاملة وتم إجراء العملية وتكللت بالنجاح”.

 

 

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