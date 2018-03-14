قرارات وتوصيات في اجتماع جمعية رفق لرعاية الأيتام بمحايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

عقدت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رفق) بمحافظة محايل، اليوم، الاجتماع الثاني للعام الحالي، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة علي بن أحمد عسيري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بمقر صالة الاجتماعات بالجمعية.

وفي بداية الاجتماع رحب المدير التنفيذي وعضو المجلس محمد بن يحيى الشيخي برئيس مجلس الإدارة والأعضاء، ثم استعرض الشيخي عددًا من المحاور، منها بحث آلية الاستثمار والاستفادة من أوقاف الجمعية وتسجيل الأيتام الذين تجاوزوا سن الكفالة بدورات الغرفة التجارية التي تنظمها الغرفة.

كما أقر الاجتماع اعتماد برامج شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ، الذي يعود على الأيتام بالفائدة والتركيز على مشروع الاستقطاع الشهري.

وفي نهاية الاجتماع أقر المجلس عددًا من القرارات والتوصيات التي تصب في صالح الأيتام من منسوبي الجمعية.







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