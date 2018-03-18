قرار بشأن نهل الرمال في مواقع غرب الدمام

المواطن - الدمام

أوقفت بلدية غرب الدمام، بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية والشرطة وإدارة المجاهدين، ٢٠ موقعاً لنهل الرمال، في الأراضي الواقعة غرب طريق أبو حدرية، وغرب شمال ضاحية الملك فهد، وشمال طريق الملك فهد باتجاه المطار، وجنوب طريق الدمام الرياض السريع، ومنطقة التشاليح غرب سوق المواشي المركزي، وجنوب طريق الدمام بقيق السريع.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني، أن مواقع المخالفات لنهل الرمال أغلبها خارج النطاق العمراني، إذ بلغ عددها في غرب الدمام 20 موقعاً، مؤكداً استمرار حملات ضبط المخالفين لهذه المواقع من قِبَل البلدية، مشيراً إلى أن عدد الحملات التي نفذتها البلدية خلال النصف الأول للعام الحالي، 42 حملة تم من خلالها ضبط ٣٤٢ معدة من الشاحنات والشيول المخالفة، منها ٤١ شيول تم حجزها، لافتاً إلى أن مبالغ الغرامات المترتبة المتوقع استحصالها ١٫٠٢٦٫٠٠٠ ريال.

وأفاد أن البلدية تعمل على تطبيق عدد من الإجراءات الصارمة بحق من يتم ضبطهم في عمليات نهل الرمال، وإجراء أقصى العقوبات بحق المخالفين للحد من هذه الظاهرة، والتي ينتج عنها أضرار اقتصادية وبيئية، وحجز جميع الآليات المخالفة وعدم الاكتفاء بمدة الحجز السابقة وإبقاؤها بالحجز، وأيضا إلزام أصحاب تلك الآليات بإعادة تسوية المواقع، إضافة إلى تسوية الأراضي التي تضررت نتيجة نهل الرمال دون استثناء، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.

وأشار إلى أنه تمت تسوية موقعين لنهل الرمال، والعمل جارٍ على إلزام بقيه المخالفين بتسوية المواقع وإزالة المخلفات بإشراف البلدية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال وتطبيق النظام بحقهم، وأن البلدية تعمل مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال، لافتاً إلى ضرورة تعاون الجميع مع الأمانة.







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