قرار عاجل من لجنة الاستئناف حول عقوبة سلمان الفرج

المواطن - محمد سمعة

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قبول استئناف نادي الهلال والذي تقدم به نيابة عن اللاعب سلمان الفرج بعد توقيع العقوبة عليه في الفترة الأخيرة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر أن لجنة الاستئناف قررت قبول استئناف نادي الهلال حول إيقاف اللاعب سلمان الفرج ورفض قرار لجنة الانضباط والأخلاق.

وأكدت لجنة الاستئناف أن استئناف نادي الهلال تم قبوله وسيرد إلى الزعيم قيمة الاستئناف مع تنفيذ قرار لجنة الاستئناف خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة الانضباط قررت معاقبة سلمان الفرج بإيقافه 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال بعد مشادته مع حكم مباراة الهلال والاتفاق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :