قرار موفق.. هكذا وصف الشيخ المغامسي تهيئة سطح المسجد النبوي للمعتكفين

المواطن- الرياض

أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن تخصيص الدور الأرضي للصلاة فقط، وتهيئة سطح المسجد النبوي للمعتكفين، قرار موفَّق.

واعتمد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، توصية اللجنة بشأن مشروع تهيئة سطح المسجد النبوي الشريف للمعتكفين، وتخصيص الدور الأرضي من المسجد النبوي للصلاة فقط، وذلك بدءًا من شهر رمضان القادم بعد اكتمال المرحلة الأولى للمشروع للاستفادة منه مع بداية الشهر الكريم بطاقة استيعابية تتسع لـ10000 آلاف معتكف.

وعلق الشيخ المغامسي على القرار، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، بقوله: “قرار موفَّق بإذن الله، يجمع بين حق المصلين وحق المعتكفين ويُبقي على هيبة الحرم، زاد الله أميرنا الغالي توفيقًا وسدادًا”.







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