قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 بين التوازن والمواجهات الثأرية

المواطن - مروة نبيل

أُجريت قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 لمنافسات دور ربع النهائي داخل مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة، واتسمت بالتوازن في مواجهات والثأرية في لقاءات أخرى.

وقام نجم كرة القدم الأوكرانية السابق، أندري شيفشنكو، بسحب قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 التي أُجريت، اليوم الجمعة، وجنبت القرعة مقابلة أي فريقين من نفس الدولة باستثناء مواجهة وحيدة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وليفربول.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 عن المواجهات التالية: برشلونة الإسباني يُلاقي روما الإيطالي، إشبيلية الإسباني يلعب مع بايرن ميونيخ الألماني، يوفنتوس الإيطالي يواجه ريال مدريد الإسباني، ومواجهة إنجليزية خالصة بين مانشستر سيتي وليفربول.

أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 عن مواجهة بين برشلونة وروما، وستكون المباراة متوازنة إلى حد ما، ويستطيع الفريق الكتالوني حسمها لصالحه، خاصة أنه يُقدم مستوى مميزًا هذا الموسم، في حين يُعاني الذئاب تحت قيادة دي فرانشيسكو.

وعلى الرغم من تراجع مستوى روما هذا الموسم، ولكن تظل مواجهاته أمام برشلونة ذات طابع خاص ولن يكون خصمًا سهلًا على الفريق الكتالوني؛ لذلك تُعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 متوازنة للفريقين.

في حين أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 إشبيلية في مواجهة متوازنة أمام بايرن ميونيخ الألماني، فيُعَد الفريق الإسباني صاحب أكبر مفاجآت دور الـ16، بعدما أطاح بنادي مانشستر يونايتد، فيما تحسن مستوى العملاق البافاري كثيرًا مع المدرب يوب هاينكس.

وتتسم المواجهتان السابقتان بالتوازن، في حين أن قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 أسفرت عن مواجهتين ناريتين وثأريتين بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، وثنائي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول.

وتحمل مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس التي أسفرت عنها قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 طابع الثأر والرغبة في التعويض، خاصة أن الملكي نجح في الفوز على اليوفي في نهائي الشامبيونزليج الأخير برباعية، وتوج باللقب القاري على حسابه.

وتُعتبر قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 فرصة أمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس من أجل الثأر لهزيمة نهائي البطولة العام الماضي، والتأهل إلى الدور التالي أملًا في التتويج باللقب، في حين يأمل لاعبو ريال مدريد الفوز باللقب مُجددًا تحت قيادة زين الدين زيدان.

ووضعت قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 فريقي مانشستر سيتي وليفربول في مواجهة مكررة لمبارياتهم في الدوري الإنجليزي، ويسعى السيتزن للفوز على الريدز في الشامبيونزليج، للثأر من هزيمتهم في البريميرليج.

ووفقًا إلى قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 فستكون مباراة الذهاب بين برشلونة وروما في “كامب نو” في الرابع من أبريل المقبل، أما لقاء الإياب فسيكون على ملعب الأولمبيكو في العاشر من الشهر ذاته.

ويستضيف إشبيلية بايرن ميونيخ في الثالث من أبريل المقبل على ملعب “سانشيز بيزخوان”، قبل أن يلعب في الحادي عشر من الشهر ذاته على ملعب “أليانز أرينا”.

ويحتضن ملعب “يوفنتوس ستاديوم” مباراة يوفنتوس وريال مدريد في الثالث من أبريل المقبل، قبل أن يستضيف ملعب “سانتياجو برنابيو” لقاء الإياب في الحادي عشر من الشهر ذاته.

ويلعب ليفربول مع مانشستر سيتي في الرابع من أبريل المقبل على ملعب “أنفيلد”، وستكون مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، في الحادي عشر من الشهر ذاته.







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