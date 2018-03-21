قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 .. الأهلي في مواجهة الترجي

المواطن - مروة نبيل

أُجريت، اليوم الأربعاء، قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 لدور المجموعات في القاهرة، وأسفرت عن وقوع النادي الأهلي المصري في مواجهة عربية مع الترجي التونسي.

وقبل قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018، صنف الاتحاد القاري لكرة القدم الأندية المشاركة في البطولة، ووقع في التصنيف الأول كل من النادي الأهلي المصري، مازيمبي الكونغولي، النجم الساحلي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 كالتالي: المجموعة الأولى: النادي الأهلي المصري، توانشيب رولرز البوتسواني، كامبالا سيتي الأوغندي، والترجي الرياضي التونسي.

وأوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 أندية مازيمبي الكونغولي، مولودية الجزائر، الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ووفاق سطيف الجزائري في المجموعة الثانية.

وضمت المجموعة الثالثة كلًّا من توجو بورت التوجولي، صنداونز الجنوب إفريقي، الوداد البيضاوي المغربي، حوريا الغيني، وذلك حسب قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 التي أُجريت في العاصمة المصرية اليوم.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 عن وقوع أندية زيسكو الزامبي، بريميرو دي أجوستو الأنجولي، النجم الساحلي التونسي، وسوالوز في المجموعة الرابعة.

وحسب قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 فمن المُقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات في الرابع من شهر مايو المقبل.







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