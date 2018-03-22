قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 .. الأهلي يؤكد صعوبة مباراة البداية

المواطن - مروة نبيل

شدد مدير الكرة في صفوف النادي الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ، على أن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 أوقعت القلعة الحمراء في مجموعة تبدو جيدة ومتوازنة إلى حد ما.

وصف سيد عبدالحفيظ عقب انتهاء مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 مباراة البداية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي بـ”المهمة الصعبة”، الأمر الذي يُساهم في زيادة التركيز لدى اللاعبين.

وأكد مدير الكرة في صفوف النادي الأهلي المصري، أن القلعة الحمراء تحترم جميع فرق المجموعة الأولى وليس فريق الترجي الرياضي التونسي فقط، خاصة أن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 أوقعت المارد الأحمر في مجموعة قوية.

وأوضح سيد عبدالحفيظ أن هدف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2018 وليس تجاوز دور المجموعات، مُشددًا على أنه يسعى للسير خطوة خطوة من أجل العودة لمنصات التتويج.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 كالتالي: المجموعة الأولى: النادي الأهلي المصري، توانشيب رولرز البوتسواني، كامبالا سيتي الأوغندي، والترجي الرياضي التونسي.

وأوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 أندية مازيمبي الكونغولي، مولودية الجزائر، الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ووفاق سطيف الجزائري في المجموعة الثانية.

وضمت المجموعة الثالثة كل من توجو بورت التوجولي، صنداونز الجنوب إفريقي، الوداد البيضاوي المغربي، حوريا الغيني، وذلك حسب قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 التي أُجريت في العاصمة المصرية اليوم.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 عن وقوع أندية زيسكو الزامبي، بريميرو دي أجوستو الأنجولي، النجم الساحلي التونسي، وسوالوز في المجموعة الرابعة.

وحسب قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 فمن المُقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات في الرابع من شهر مايو المقبل.







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