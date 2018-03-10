قرقاش: هذا المطلوب من أنقرة لإعادة التوازن للعلاقات العربية التركية

المواطن - الرياض

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنه لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، ولعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية، وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية.

وأضاف، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن التعرض للدول العربية الرئيسيّة ودعم حركات مؤدلجة تسعى لتغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجهاً عقلانياً نحو الجوار، وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول العربية واحترامها.

وتابع قرقاش: إن العالم العربي لن يقاد من جواره، وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة، وعلى دول الجوار أن تميّز في التعامل مع العرب بين الحقائق والأساطير.







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