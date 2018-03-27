قرقاش يفضح ازواجية قطر: خير معبّر عن سبب الأزمة

المواطن- الرياض

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، على ازدواجية قطر ونفاقها.

وكتب قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أن تصدر بيان رسمي يدين استهداف السعودية بالصواريخ البالستية، بينما ينتشي الإعلام الذي تملكه بهذا الاستهداف، هذه الازدواجية هي خير معبّر عن سبب أزمتك التي جعلتك معزولًا ومنبوذًا ومهمّشًا”.

وتسابق قناة الجزيرة الذراع الإعلامية للدولة الراعية للإرهاب، نفسها في الوصول إلى المتطرفين ودعاة الفتنة، حيث نشرت تصريحات زعيم الميليشيا الحوثية حول عملة استهداف المملكة يوم الأحد الماضي بـ7 صواريخ بالستية، وهو ما يؤكد أن مقاطعة قطر كانت خطوة ضرورية لنبذ الخيانة ومحاصرة الإرهاب في المنطقة بل والعالم.







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