قريبًا التايفون تُصنع في المملكة.. صفقة متعددة المنافع للرياض ولندن

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت مجلة ديفينس نيوز الأميركية المعنية بالشؤون العسكرية في العالم، أن توقيع المملكة على مذكرة نوايا مع الحكومة البريطانية للحصول على 48 طائرة مقاتلة من طراز تايفون من شركة بي إيه إي سيستمز الشهيرة، يمثل طفرة عسكرية واقتصادية في كلا البلدين؛ نظرًا لما تحمله من فوائد واضحة لهما.

وأشارت المجلة العسكرية إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة لشراء مقاتلات التايفون، حيث تم التوقيع أمس الجمعة، في ختام زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا، التي استمرت لثلاثة أيام، مؤكدة أن الصفقة باتت على بعد خطوات بسيطة من الانتهاء بصفة رسمية.

وقالت ديفينس نيوز: إن المقاتلات البريطانية ستمنح المملكة دفعة عسكرية هائلة على مستوى التعامل الجوي مع الأهداف والمعارك المصغرة في السماء؛ الأمر الذي يمثل نقلة كبيرة للترسانة السعودية.

وأوضحت مصادر مطلعة على الصفقة للمجلة الأميركية، أن الاتفاق بين الجانبين يشمل أيضًا تجميع بعض أجزاء مقاتلات التايفون في المملكة، وهو ما يأتي مواكبًا لخطط الإصلاح الاقتصادي في البلاد التي عرَّفتها المجلة باسم رؤية 2030.

وبشأن الاستفادة البريطانية من الصفقة، فأوضحت المجلة المتخصصة في الشؤون العسكرية، أن إنجاز الاتفاق بمثابة دفعة كبيرة لصناعة الطيران القتالية في بريطانيا، بعد أسابيع قليلة من إعلان الحكومة هنا عن خطط لإجراء مراجعة إستراتيجية صناعية للقطاع لرسم ملامح المهارات والموارد المستقبلية المطلوبة في مرحلة ما بعد التايفون، التي باتت آخر طائرة مقاتلة تنتجها بريطانيا في الوقت الحالي.

ولم تكن “بي إيه أي سيستمز” هي فقط المستفيدة من الصفقة، بل كانت رولز رويس وهي الشركة البريطانية التي تُمد مقاتلات التايفون بالمحركات الخاصة بها، هي أيضًا من ضمن المستفيدين، حيث قالت: إن العديد من الشركات البريطانية تشارك في عملية تصنيع التايفون؛ الأمر الذي يجعل صفقة شراء 48 طائرة بمثابة إضافة اقتصادية كبيرة لهذا القطاع الواسع في بريطانيا.

ويعمل ما يقرب من 15000 شخص في سلسلة الإمدادات الخاصة بالأعاصير في بريطانيا، بالإضافة إلى الآلاف من فرص العمل الأخرى التي تدعم التصنيع في الدول الشريكة في Eurofighter مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.







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