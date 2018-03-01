قريبًا.. مكالمات الواتساب بدون إنترنت!

المواطن- متابعة

اكتشف طالب رواندي في الـ26 من عمره طريقة لإجراء المكالمات عبر واتساب بدون وجود اتصال بالإنترنت.

ويتابع ديودات موجنزي دراسته في تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالمركز متعدد التقنيات في روانديا، ولكنه رغم ذلك تمكن من اختراع نموذج سيمكن مستعملي “واتساب” من إجراء مكالمات محلية ودولية من دون اتصال بالإنترنت.

وبحسب تصريحات موجنزي للبوابة الإعلامية المحلية (New Times) فتكلفة الإنترنت المرتفعة في غالبية الدول الإفريقية، حفزته على السير في هذا الاتجاه، وأن فكرته هذه استوحاها من كتب عن الحواسب المحمولة وكتب الفيزياء، مدفوعًا بإرادة التغيير.

وبالنسبة إلى نظام الاتصال هذا فأساسه الفيزياء البصرية، وتقنيات الاتصالات الذكية المتنقلة ومبادئ الشبكات، وهو يسمح لمستخدمي “واتساب” بالاتصال مباشرة بأرقام الهواتف المتحركة، أي أن الاتصال فيه لا يقتصر على “واتساب” بـ”واتساب” فقط، كما أن سلبيته الوحيدة تتمثل في عدم قدرته على إجراء مكالمة جماعية.

ويبحث الطالب مع السفارة الأميركية في بلاده طريقة لإدخال الميزة في التطبيق، وهو ما يعني أنه قد نراها قريبًا حال الموافقة عليها والبدء في تنفيذها.







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