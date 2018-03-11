قصة مأساوية.. العمل تباشر #ايلاف_تعنف منذ 3 سنوات

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

بدأت فرق الحماية، التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، متابعة تعرض طفلة للعنف على يد زوجة أبيها منذ قرابة ٣ أعوام، وذلك بعد تفاعل الوزارة لمطالب المغردين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، أن الوزارة سوف تعلن بشكل كامل عن الإجراءات التي تم اتخاذها في وقت لاحق.

من جانب آخر قالت والدة الطفلة “إيلاف” عزة الغامدي في اتصال هاتفي: إن ابنتها إيلاف تعرضت للعنف، مؤكدة أنها تعنف دون أسباب تُذكر، مطالبة بتدخل عاجل لإنقاذها قبل تفاقم حالة العنف الذي تتعرض له، مؤكدة أنها تسكن بالطائف وطفلتها بمكة.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أطلقوا هاشتاقًا بعنوان “إيلاف تعنف”، عبروا من خلاله عن أسفهم الشديد لما قامت به زوجة الأب تجاه الطفلة وسوء تعاملها وصمت الأب على هذه الحادثة التي استمرت نحو ٣ أعوام، كما طالبوا بتدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الزوجة والأب.







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