قطر تعتذر رسمياً عن المشاركة في البطولة العربية

المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة والاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ اعتذارَ الاتحاد القطري رسمياً، اليوم الخميس، عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية 2018.

ولم يُفصح آل الشيخ عن أسباب اعتذار الأندية القطرية .

وكتب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه في تويتر: ” قطر تعتذر عن المشاركة في البطولة العربية رسمياً”.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من أغسطس المقبل وحتى أبريل 2019، على أن تقام بنظام الذهاب والإياب بمشاركة 32 فريقاً، وتقرر أن تقام المباراة النهائية أحد يومي 28 أو 29 أبريل 2019.

وأعلن الرجاء والوداد المغربيان، وفاق سطيف واتحاد العاصمة الجزائريان، الترجي والنجم الساحلي التونسيان، الأهلي والاتحاد والهلال السعوديان، والجيش السوري مشاركتهم رسمياً في البطولة.

يذكر أن الترجي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية من البطولة بعد تغلبه على الفيصلي الأردني بثلاثية مقابل هدفين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :