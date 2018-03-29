قلق كبير داخل الأهلي قبل مباراة الفيصلي لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

يستعد النادي الأهلي لمواجهة خصمه نادي الفيصلي غدًا الجمعة وذلك في إطار لقاءات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم.

وكان النادي الأهلي قد أعلن غياب لاعب وسطه التونسي محمد أمين بن عمر عن مباراة الفيصلي في كأس الملك وذلك بسبب الإصابة في غضروف الركبة.

وأعلن الراقي، في بيان له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن محمد أمين بن عمر سيغيب لمدة تصل إلى شهر عن الملاعب؛ ما يعني أن موسمه انتهى مع الأهلي.

وتُمثل إصابة محمد أمين بن عمر وإصابة اللاعب معتز هوساوي مدافع الراقي صدمة قوية للأهلي، خاصة أن اللاعبين من العناصر الأساسية للفريق الأهلاوي.

ويذكر أن معتز هوساوي كان قد تعرض لالتواء طفيف في الكاحل خلال مباراة السعودية وبلجيكا والتي أقيمت أول أمس في مدينة بروكسل البلجيكية.

وكان الأهلي يتمنى وجود جميع عناصره بخير وذلك من أجل مواجهة الفيصلي بروح معنوية مرتفعة.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على الفيصلي والتأهل إلى المباراة النهائية؛ أملًا في الفوز ببطولة كأس الملك في الموسم الحالي.

وكان الأهلي تُوّج بلقب كأس خادم الحرمين في موسم 2015-2016 على حساب نادي النصر بنتيجة هدفين لهدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بفارق نقطة عن نادي الهلال صاحب الصدارة.







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