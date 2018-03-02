قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم وتعتقل فلسطينيًّا في الخليل

المواطن - متابعة:

أُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، أثناء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهِضة للاستيطان.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، أنَّ “قوات كبيرة من جنود الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق تم التعامل معها ميدانيًّا في مركز الإسعاف والطوارئ الخاص بالقرية”.

وفي حادثة أمنية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، شابًّا فلسطينيًّا أثناء رعيه الأغنام في مسافر يطا، جنوب محافظة الخليل، وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية راتب جبور: إن قوت الاحتلال اعتقلت الفتى بعد الاعتداء عليه خلال رعيه الأغنام في منطقة “خلال العدرة”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :