كأس العالم لكرة القدم 2018 .. تعرّف على تصنيف منافسي السعودية

المواطن - مروة نبيل

اقتربت منافسات كأس العالم لكرة القدم 2018 وبدأت جميع المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا متابعة الفرق المنافسة في البطولة، ويُعَد تصنيف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، أحد أهم المؤشرات التي تتم متابعتها بدقة.

وكشف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” عن التصنيف الشهري الجديد لكافة المنتخبات سواء المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2018 أو التي لم تنجح في الصعود، واحتل المنتخب الألماني الصدارة، يليه منتخب البرازيل، فيما حلت البرتغال ثالثًا.

وشهد تصنيف “فيفا” لشهر مارس تراجع المنتخب السعودي 5 مراكز ليحتل المرتبة الـ69 عالميًّا، ويستعد الأخضر لخوض مباراتين وديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار استعداده لمنافسات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس على الصعيدين العربي والآسيوي في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة لشهر مارس، ليظل الأخضر في مرتبة متقدمة قبل خوضه منافسات كأس العالم لكرة القدم 2018 التي ستنطلق في يونيو المقبل.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ الاستعداد لمنافسات كأس العالم لكرة القدم 2018 خلال الفترة الماضية، ولعب مباراتين وديتين أمام مولدوفا وحسمها لصالحه بثلاثية دون رد، قبل أن يلعب مع العراق على ملعب البصرة الدولي ويخسر بأربعة أهداف مقابل هدف.

ولم يكن المنتخب السعودي الوحيد الذي تراجع في مجموعته بمنافسات كأس العالم لكرة القدم 2018 خلال تصنيف “فيفا” الجديد، حيث إن المنتخب المصري الأول تراجع مركزًا واحدًا، يحتل المرتبة الـ44 عالميًّا، والخامسة إفريقيًّا.

وتراجع المنتخب الروسي مستضيف فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة الجديد، ليقع في المرتبة الـ61 عالميًّا، ويسعى لتحسين نتائجه قبل انطلاق المونديال أملًا في الظهور بمستوى جيد خلاله.

وحافظ المنتخب الأوروجواياني على مركزه في تصنيف “فيفا” لشهر مارس، واحتل المركز الـ22 عالميًّا كما كان في فبراير الماضي، ويأمل الاستعداد الجيد والتقدم في التصنيف قبل كأس العالم لكرة القدم 2018 التي ستُقام في روسيا.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 مع روسيا، أوروجواي ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية في المونديال أمام أصحاب الأرض.







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