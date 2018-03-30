كأس الملك .. أرقام الفيصلي هذا الموسم تُقلق الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء اليوم الجمعة، نظيره الأهلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الفوز على الأهلي؛ لمواصلة تألقه في المنافسات المحلية الموسم الرياضي الجاري، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه؛ أملًا في حصد اللقب.

ولا يُعد الفيصلي بالخصم السهل على النادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس الملك اليوم، خاصة أن لاعبيه ظهروا بمستوى مميز، سواء في الدوري السعودي للمحترفين أو كأس الملك والوصول إلى هذا الدور المتقدم من المسابقة المحلية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، جمعهم من 24 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 9 مواجهات، وخسر 8 مرات، وتعادل في 7 لقاءات.

ويتبقى مباراتان للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل التقدم؛ واحتلال مركز مُتقدم في جدول ترتيب المسابقة المحلية للمرة الأولى في تاريخه، وحجز مقعد في دوري أبطال آسيا.

وفي بطولة كأس الملك افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بالفوز على الوطني بنتيجة 3/ 2، وضمن منافسات دور الـ16 تغلب على فريق النجوم بهدفين نظيفين.

وأقصى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره القادسية من الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك بعد الفوز عليه بنتيجة 3/ 2، ليتأهل لملاقاة الأهلي في نصف النهائي.







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