كأس الملك .. السومة يقود هجوم الأهلي ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالراقي، الأوكراني سيرجي ريبروف، عن تشكيل الأهلي ضد الفيصلي في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، التي ستنطلق بعد قليل.

وتُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الفيصلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

وشهد تشكيل مباراة الأهلي ضد الفيصلي في الدور نصف النهائي من كأس الملك مشاركة الهداف السوري عمر السومة أساسيًّا، ليواصل ريبروف الاعتماد عليه بعد العودة من الإصابة، أملًا في استعادة مستواه المعهود.

وجاء تشكيل الأهلي ضد الفيصلي الأساسي في مباراة كأس الملك كالتالي: محمد العويس، سعيد المولد، معتز هوساوي، مارك ميليغان، حمدان الشمراني، وليد باخشوين، حسين المقهوي، عبدالفتاح عسيري، ليوناردو، فيتفاتزيدس، وعمر السومة.

ويجلس على مقاعد بدلاء الراقي في مباراة الأهلي ضد الفيصلي ببطولة كأس الملك كل من: باسم العطا الله، مؤمن زكريا، تيسير الجاسم، سلمان المؤشر، عبدالله مجرشي، منصور الحربي، فيصل دراسي، مهند عسيري وأمير كردي.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مباراة الأهلي ضد الفيصلي بهدف واحد وهو تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كأس الملك، خاصة أن الراقي تنتظره مواجهة هامة وحاسمة أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل العنابي مواصلة تقديم العروض المميزة في مباراة الأهلي ضد الفيصلي والتأهل إلى نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أن العنابي ظهر بمستوى رائع في الدوري السعودي للمحترفين.







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