كأس الملك .. الفيصلي والأهلي يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الفيصلي والأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك المُقامة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهد الشوط الأول من مباراة الفيصلي والأهلي في كأس الملك تألقًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعنابي الذين حاولوا هز الشباك مبكرًا في لقاء نصف النهائي، وكانت لهم محاولات خطيرة على المرمى.

وأنقذ محمد العويس انفرادًا من زي لوف في الدقيقة 14، قبل أن يتألق حارس الراقي مُجددًا ويتصدى لفرصة مميزة في الدقيقة 21 من أحداث مباراة الفيصلي والأهلي في كأس الملك ليُحافظ على نظافة شباكه.

وكاد روجيرو أن يفتتح التسجيل في مباراة الفيصلي والأهلي في الدقيقة 24، مُستغلًّا خطأ فادحًا من دفاع الراقي، إلا أن اللاعب البرازيلي تسرع في التسديد ليُهدر فرصة هدف مُحقق، وأهدر سلطان الغنام فرصة تقدم العنابي في الدقيقة 34.

وكانت فرصة عبدالفتاح عسيري هي الأخضر لصالح الراقي في مباراة الفيصلي والأهلي اليوم، حيث تصدى القائم لتسديدته خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك بعد تقديمه عروض مميزة، ويأمل التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أن العنابي ظهر بمستوى رائع في الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفوز على الفيصلي والتأهل إلى نهائي كأس الملك، خاصة أن الراقي تنتظره مواجهة هامة وحاسمة أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، ويأمل الجمع بين البطولتين.







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