كأس الملك بين طموح الفيصلي والباطن وتاريخ الأهلي والاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تعود المسابقات المحلية مُجددًا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي؛ بمباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك التي تجمع بين الفيصلي والأهلي، والباطن والاتحاد، يومي الجمعة والأحد.

تنطلق مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك بمباراة صعبة للغاية، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الفيصلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك بعد تقديمه عروض مميزة، ويأمل التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أن العنابي ظهر بمستوى رائع في الدوري السعودي للمحترفين.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مدربًا صربيًّا مميزًا، وهو فوك روزفيتش، بجانب الثنائي البرازيلي المتألق جوستافو وروجيرو، وتعول عليهم الجماهير كثيرًا لقيادة العنابي إلى نهائي كأس الملك على حساب النادي الأهلي.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الفيصلي بهدف واحد وهو تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كأس الملك، خاصة أن الراقي تنتظره مواجهة هامة وحاسمة أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

وتخشى جماهير الأهلي إرهاق اللاعبين الدوليين في مباراة الفيصلي ضمن منافسات كأس الملك، خاصة أنه يملك عددًا كبيرًا من النجوم الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم، كما فقد التونسي محمد أمين بن عمر الذي تعرض للإصابة.

وفي المباراة الثانية، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره الاتحاد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، ويأمل استغلال عاملي الجمهور والأرض المغطاة بالعشب الصناعي؛ لإقصاء العميد من البطولة، التأهل للمرة الأولى للنهائي.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لإنقاذ موسمهم الحالي بالتأهل إلى نهائي كأس الملك على حساب الباطن، أملًا في إسعاد الجماهير والتتويج ببطولة، خاصة أنه صعد لهذا الدور بعد الفوز على الشباب بثلاثية.

وكان من المُقرر أن تُقام مباراة الباطن والاتحاد، يوم غد السبت، إلا أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت تأجيل مواجهة نصف النهائي من بطولة كأس الملك لمدة 24 ساعة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف الطيران المتمثل بإلغاء الرحلات.







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