كائن فضائي يدلي بصوته في الانتخابات الروسية

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ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها لكائنات فضائية أن تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية في روسيا، حيث صوَّت رائد الفضاء الروسي الوحيد على متن محطة الفضاء الدولية، أنطون شكابليروف، من المدار عبر ممثله قائد نادي رواد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو من الأرض في الانتخابات التي تشهدها روسيا حاليًا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصادرها أن قائد رواد الفضاء قرأ أسماء المرشحين على أنطون، ومن ثم أعلن رائد الفضاء اختياره لمرشحه”.

وقد وصل أوليغ كونونينكو إلى مركز مراقبة المهمة، جنبًا إلى جنب مع ممثلين عن لجنة الانتخابات الروسية، وبعد الاتصال مع رائد الفضاء تم وضع الوثيقة في صندوق الاقتراع. وقد ذكر في وقت سابق، أن رواد الفضاء الآخرين والموظفين الروس الذين يشاركون في التحضير لإطلاق السفينة التالية “سويوز إم إس 08 ” إلى المحطة الفضائية الدولية، سوف يصوتون في الانتخابات الرئاسية الروسية، في مكان إقامتهم في فندق رواد الفضاء.







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