كابانانغا يهز شباك الشباب

المواطن – مروة نبيل

نجح الكونغولي جونيور كابانانغا في تسجيل الهدف الأول لصالح النصر في مرمى الشباب، في الدقيقة 83 من أحداث الشوط الثاني من المباراة.

ويُقدم جونيور كابانانغا مستوى مميزًا للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وسجل قبل مباراة النصر والشباب اليوم 3 أهداف خلال أول 3 مباريات خاضها في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي قبل مباراة النصر والشباب اليوم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع الليث في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.







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