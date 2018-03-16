كاتب إماراتي لـ”المواطن” : الحضور الكثيف والمشاركة الدولية إحدى مميزات معرض الرياض

أوضح الكاتب الإماراتي خالد الظنحاني أنّ معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، من الأحداث التي يكون لها الأهميه الكبيرة جدًا، بالنسبة لدولة الإمارات وكتاب ومثقفي الإمارات والعرب جميعًا .

وأكد الظنحاني في تصريحات خاصة لـ ” المواطن ” أن أهم ما يميز معرض الكتاب أنه يعرض لـ 500 عارض، موضحًا أنه يعد من المعارض التي تستطقب حضورا جميلا وكثيفا من بين المعارض المقامه في الوطن العربي .

وأضاف، أن مشاركة دولة الإمارات كضيف شرف هذا العام لمعرض الرياض الدولي للكتاب، يعتبر من الشرف والفخر لنا كإماراتيين، مؤكدًا أن الإمارات والسعودية متحالفان في كل المجالات المختلفة، والجميل في هذا اليوم هو التحالف الثقافي المميز الذي يجمع بين البلدين .

وقال: بحول الله سيستمر هذا التحالف الثقافي الذي يجمع البلدين، مبينًا أن الكثير من الدول تعاني من العلاقات والتنسيق بين الجوانب الثقافي، متمنيًا أن يكون هذا المعرض فاتحة خير بين الإمارات والسعودية في دعم الحراك الثقافي في منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام .

وأضاف: أثناء حضوري اليوم لمعرض الكتاب لاحظت أنّ هناك حراكا وحضورا جميلا من الزوار، مبينًا أن هذا الحراك يبشرّ أن هناك أشخاصا محبون للكتب والقراءة، وأنا ككاتب ومثقف بلا شك يسعدني هذا المنظر والاهتمام من الجميع .