كارلوس: انتقال نيمار لسان جيرمان فرصة لأن يكون الأفضل عالميًا

المواطن – متابعة

وصف أسطورة كرة القدم البرازيلية روبيرتو كارلوس قرار رحيل مواطنه نيمار دا سيلفا بالرحيل من برشلونة الإسباني والانتقال إلى باريس سان جيرمان بالقرار الحكيم.

وأكد كارلوس أنه يعتقد أن قرار نيمار بالتوقيع لباريس سان جيرمان لا يمكنه وصفه إلا بالقرار الحكيم.

وأضاف أن انتقال نيمار لسان جيرمان سيجعله يكون الأفضل في العالم لذا فإنه كان عليه أن يترك برشلونة حيث يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضح أنه يجب أن يعرف أنه طالما لا يزال ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو يلعبان فإن عليه أن يقنع بالمركز الثالث.

وانتقل نيمار إلى سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة هي الأغلى من نوعها على مستوى العالم بلغت قيمتها 222 مليون يورو.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :