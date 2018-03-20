كارينيو أم فافري.. من يكون مدرب النصر القادم؟

المواطن - مروة نبيل

يبحث مجلس إدارة نادي النصر عن مدير فني مميز، من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بداية من منافسات الموسم الرياضي الجديد، أملًا في بناء فريق قوي والمنافسة على البطولات.

وأكدت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي النصر دخل في مفاوضات مع السويسري لوسيان فافري، المدير الفني الحالي لنادي نيس الفرنسي، وتنتظر موافقته، خاصة أنه يُعد هو الخيار الأول لإدارة العالمي.

ويظل الأوروغوياني دانيال كارينيو المدير الفني السابق لناديي النصر والشباب، مرشحًا بقوة للعودة مُجددًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، خاصة أنه يحظى بقبول عدد كبير من الجماهير التي طالبت بالتعاقد معه عقب الرحيل عن الليث مؤخرًا.

وأثار كارينيو التساؤلات حول تدريبه لنادي النصر خلال الفترة المقبلة، بعد انتشار مقطع فيديو لأحد المشجعين وهو يسأله حول احتمالية عودته إلى العالمي، ليرد المدرب الأوروغوياني قائلًا: “Maybe” أي ربما.

وودع الفريق الأول لكرة القدم منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة من الباطن، فيما يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :