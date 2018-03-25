كارينيو .. صائد بطولات النصر

المواطن - مروة نبيل

جاءت عودة دانيل كارينيو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمثابة الفأل الحسن لجماهير العالمي، التي استقبلت الخبر بسعادة غامرة، أملًا في العودة إلى منصات التتويج مع المدرب الأوروغوياني.

وأعلن مجلس إدارة نادي النصر، أمس السبت، عن التعاقد مع المدرب الأوروغوياني دانيل كارينيو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي المقبل، لتحقيق مزيد من النجاحات وطموحات العالمي خلال الفترة المقبلة.

وتولى كارينيو تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة من عام 2012 حتى 2014، ونجح في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب دام لـ19 عامًا، وحصل على كأس ولي العهد.

وقاد كارينيو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في 46 مباراة، نجح خلالها في تحقيق الفوز في 31 لقاء، وتعادل في 12 مواجهة، وخسر 3 مباريات فقط، واستطاع لاعبو العالمي تسجيل 92 هدفًا، واستقبلت شباكه 39 هدفًا.

وعلى الرغم من الأرقام المميزة التي حققها كارينيو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلا أن رحل في أبريل عام 2014، لعدم توصله إلى اتفاق على تجديد عقده مع مجلس إدارة العالمي برئاسة الأمير فيصل بن تركي.

وبعد رحيل كارينيو عن النصر رحل إلى الدوري القطري ودرب فريقي العربي وقطر، ولكنه عانى من تراجع النتائج، ليعود إلى الدوري السعودي للمحترفين ويُدرب نادي الشباب بداية من أكتوبر الماضي، قبل أن يتم إقالته بداية الشهر الجاري لتراجع نتائج الليث.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ40 نقطة، وودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الباطن، وتأمل الجماهير تحسين النتائج مع كارينيو والمنافسة على البطولات الموسم الجديد.







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