كارينيو ليس الأول.. هؤلاء قادوا النصر أكثر من مرة

المواطن - مروة نبيل

عاد دانيل كارينيو إلى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مُجددًا، الأمر الذي أسعد جماهير العالمي التي تُساند المدرب الأوروغوياني بقوة؛ وكانت تُطالب الإدارة بالتعاقد معه.

وتُعتبر هذه هي المرة الثانية التي يقود فيها دانيل كارينيو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعدما رحل عنه عام 2014، ويتولى تدريب ناديي العربي وقطر القطريين ثم عاد إلى الدوري السعودي للمحترفين من بوابة الشباب قبل أن يعود إلى العالمي مُجددًا.

ويُعد كارينيو المدرب الخامس الذي يرحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ثم عاد لتدريبه من جديد، وسبق أن قاد المدير الفني الفرنسي جان فيرنانديز لتحقيق بطولة الدوري السعودي عام 1994، ما دفع إدارة العالمي للاستعانة به مرة أخرى.

وعاد جان فيرنانديز لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مُجددًا، ولكنه خسر أمام الهلال في الدور نصف النهائي للبطولة العربية، وهُزم أمام سيونغنام الكوري في نهائي كأس آسيا للأندية أبطال الدوري، ليرحل عن العالمي.

ودرب فيرنانديز النصر للمرة الثالثة عام 1998، ونجح في التتويج ببطولة كأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس.

وقاد المدرب البرتغالي آرثر جورج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق نتائج مميزة عام 2002، وعاد إلى تدريب العالمي موسم 2006/ 2007، وتم إقالته بعد مواجهتين فقط.

خورخي دا سيلفا ثالث المدربين الذي قادوا النصر أكثر من مرة، حيث إنه درب العالمي موسم 2009 / 2010، قبل أن يعود مُجددًا في عام 2014، ونجح في الفوز بلقب الدوري السعودي، وخسر في الموسم اللاحق أمام الهلال في كأس السوبر، لتُقرر الإدارة إقالته بعد تراجع النتائج.

وأقال مجلس إدارة نادي النصر المدرب الإسباني كانيدا موسم 2014/2015، حينما كان العالمي متُصدرًا للدوري السعودي، قبل أن يتم الاستعانة به مرة أخرى بعد إقالة الأسطورة الإيطالي فابيو كانافارو عام 2016، ولم يُحقق الفريق النتائج المتوقعة؛ ليرحل عن الفريق.

وكان مجلس إدارة نادي النصر قد أقال جوستافو كوينتيروس؛ بسبب سوء النتائج، وتم تعيين المدرب الكرواتي يورسيتش حتى نهاية الموسم الحالي، قبل أن يتم الإعلان، أمس السبت، عن عودة كارينيو للمرة الثانية.







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