كارينيو ليس السبب.. هذه مشكلة نادي الشباب

المواطن - مروة نبيل

شدد الإعلامي الرياضي تركي الغامدي، على أن مشكلة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب ليست في المدير الفني الأوروغواياني دانييل كارينيو فقط، بل هناك عدد من المشاكل الأخرى التي تُلاحق الليث.

وتحدَّث تركي الغامدي عن مشاكل نادي الشباب قائلًا: “رجال الشباب خذلوه للأسف؛ حيث يعاني من مشاكل مالية وإدارية لم تتم معالجتها، وليست مشكلته في مدرب الفريق المقال كارينيو فقط”.

وتابع الإعلامي الرياضي تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” بشأن نادي الشباب قائلًا: “الشباب يحتاج إلى رئيس مجلس إدارة مقتدر ماليًا، لكي يكون قادرًا على الضخ المالي دون انتظار دعم أعضاء الشرف”.

وواصل تركي الغامدي تصريحاته الإذاعية قائلًا: “رئيس نادي الشباب أحمد العقيل من الكفاءات الإدارية الممتازة، ولكنه متورط فهو لا يملك المال، والوعود التي أعطيت له من أعضاء الشرف تبخرت”.

واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته بشأن مدرب نادي الشباب الجديد قائلًا: “الكابتن خالد القروني مدرب طوارئ وهو يعرف هذا الأمر، وكنت أتمنى أن يتم تكليف شخص من داخل النادي مثل فؤاد أنور”.

وكان مجلس إدارة نادي الشباب قد قرر إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالليث، الأوروغواياني كارينيو، اليوم الخميس، وأعلن عن تعيين المدرب خالد القروني، بدلًا منه حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب قد خسر بهدف نظيف أمام نظيره النصر، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين، ليتجمد رصيده عند النقطة 29 في المرتبة العاشرة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :