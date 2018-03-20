كاسياس يوافق على الاحتراف في “العالمي”

المواطن- الرياض

اقترب الحارس الأسطورة الإسباني إيكر كاسياس خطوة من الانتقال إلى الدوري السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل، وذلك بعدما تلقى عرضًا مغريًا من قبل نادي النصر للعب ضمن صفوفه.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن كاسياس أبدى موافقة على اللعب في الدوري السعودي، لكن هناك بعض التفاصيل التي يسعى من خلالها التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي العالمي.

وأضافت الصحيفة أن كاسياس رحب بعرض النصر على حساب مجموعة أخرى من العروض التي تلقاها مؤخرًا في مقدمتها نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني وأندية في الدوري الأميركي.

وينتهي عقد كاسياس مع بورتو البرتغالي بنهاية الموسم الحالي ويصبح من حقه الانتقال إلى أي ناد آخر دون الحصول على موافقته بداية من الموسم المقبل.

وفي حالة انتقال كاسياس للاحتراف في الدوري السعودي ستكون هي التجربة الأولى له في ملاعب الشرق الأوسط، حيث لم يسبق له من قبل اللعب لأي ناد خارج القارة العجوز.

وبذلك، سيسير كاسياس على درب مواطنيه راؤول جونزاليس وتشافي هيرنانديز اللذين يلعبان في صفوف السد القطري.







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