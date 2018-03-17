كالعادة.. استبعاد سالم الدوسري من قائمة فياريال

المواطن- الرياض

أعلن الجهاز الفني لفريق فياريال استبعاد لاعب كرة القدم السعودي سالم الدوسري من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة أتليتكو مدريد غداً في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.

وتواصل استبعاد سالم الدوسري من قائمة الفريق منذ الانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وتنتظر جماهير كرة القدم السعودية الظهورَ الأول للنجم سالم الدوسري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني.

وانتقل نجم الأخضر إلى فياريال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويعد سالم الدوسري أحد الأعمدة الأساسية في صفوف المنتخب السعودي، حيث تم السماح له بخوض تجربة الاحتراف بالدوري الإسباني لتطوير مستواه قبل المشاركة مع الأخضر في بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018.

ويشارك المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم بالمجموعة الأولى التي تضم بجانبه منتخبات مصر وروسيا وأورجواي.

ويستهل الأخضر مشواره بالمونديال بمواجهة روسيا المستضيفة، قبل أن يواجه أورجواي، على أن يختتم مبارياته في كأس العالم بمواجهة مصر.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :