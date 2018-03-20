كانتي عن الرحيل: تشيلسي.. منزلي

المواطن - متابعة

نفى لاعب كرة القدم نغولو كانتي، المحترف في صفوف تشيلسي الإنجليزي، الأنباء التي ترددت حول رحيله عن صفوف الفريق اللندني في الموسم المقبل.

وأكد كانتي، في تصريحات صحافية، أن تلك الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ومن ثم فإنه متمسك بالبقاء في صفوف تشيلسي فهو منزله الذي شعر فيه بالراحة.

وأضاف أنه لن يرضخ للإغراءات المالية التي ستنهال عليه من قبل مسؤولي باريس سان جيرمان، وأنه على أتم الاستعداد للبقاء في صفوف تشيلسي لأطول فترة ممكنة.

وبدأ كانتي مسيرته الاحترافية مع نادي بولون الفرنسي ثم لعب لنادي كاين لمدة موسمين.

وفي عام 2015، وقع كانتي مع نادي ليستر سيتي مقابل 8 مليون يورو، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له في إنجلترا.

وفي صيف 2016، وقع كانتي عقدًا مع نادي تشيلسي ليستمر ضمن صفوفه حتى الوقت الحالي.

ولعب كانتي أول مباراة له مع المنتخب الفرنسي عام 2016، ومثّل منتخب بلاده في يورو 2016، وخرج من البطولة وصيفًا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :